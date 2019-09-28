شاهد .. الجنوبيون يتظاهرون في نيويورك تزامناً مع إجتماعات الأمم المتحدة

السبت 28 سبتمبر 2019

جانب من التظاهرات

كتب الخليج 365

تظاهر أبناء الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

Advertisements

ورفع المتظاهرون الشعارات التي تضمنت مطالب شعب الجنوب وقضيته العادلة وحقه في إستعادة دولته التي كانت قائمة قبل توحدها مع اليمن الشمالي في 22 مايو 1990م .

كما أكد المتظاهرون دعمهم وتأييدهم للتحالف العربي لدعم الشرعية وتحركاته لمواجهة التمدد الإيراني عبر أذنابهم في اليمن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ورفضاً لكل أشكال التطرف والإرهاب .

كما رفع المتظاهرون أعلام الجنوب والتحالف العربي وصور رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات .

وتأتي هذه التظاهرات رداً على التظاهرات المضللة التي تقوم بها عناصر تنظيم الإخوان وأذرعها في اليمن وليبيا خدمة للمشروع الإيراني والتركي في المنطقة العربية .