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السبت 28 سبتمبر 2019
جانب من التظاهرات
كتب
الخليج 365
تظاهر أبناء الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالتزامن مع أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
ورفع المتظاهرون الشعارات التي تضمنت مطالب شعب الجنوب وقضيته العادلة وحقه في إستعادة دولته التي كانت قائمة قبل توحدها مع اليمن الشمالي في 22 مايو 1990م .
كما أكد المتظاهرون دعمهم وتأييدهم للتحالف العربي لدعم الشرعية وتحركاته لمواجهة التمدد الإيراني عبر أذنابهم في اليمن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ورفضاً لكل أشكال التطرف والإرهاب .
كما رفع المتظاهرون أعلام الجنوب والتحالف العربي وصور رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي وقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات .
وتأتي هذه التظاهرات رداً على التظاهرات المضللة التي تقوم بها عناصر تنظيم الإخوان وأذرعها في اليمن وليبيا خدمة للمشروع الإيراني والتركي في المنطقة العربية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الجنوبيون يتظاهرون في نيويورك تزامناً مع إجتماعات الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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