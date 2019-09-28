فقدان الاتصال بسفينة صيد تحمل 40 راكباً بين المهرة وسقطرى

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر محلية، أن صيادين أبلغوا السلطات المحلية في محافظة المهرة، أنهم فقدوا الإتصال مع سفينة صيد كانت تقل 40 راكباً، بعد أن أبحرت من ميناء قشن بالمهرة، بإتجاه محافظة أرخبيل سقطرى .

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وذكرت المصادر، أن السفينة المخصصة للصيد، إنطلقت من ميناء شقن مساء الأربعاء، وعلى متنها قرابة 40 راكبا بينهم عائلات يعتزمون السفر إلى سقطرى .. مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب على السفينة المخصصة للصيد فقط جاء نظراً للزحام الشديد على الرحلات المحدودة لطيران اليمنية إلى سقطرى.

وبحسب المصادر، إن السفن تقطع المسافة بين ميناء قشن وسقطرى بحراً خلال 30 ساعة، ولكن السفينة المذكورة مضى على إنطلاقها أكثر من سبعين ساعة ولم تصل حتى الآن .

ووجه نشطاء من جزيرة سقطرى مناشدة إلى السلطات المحلية في محافظة المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل بالأخص، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، لبذل الجهود للبحث عن السفينة المفقودة وإنقاذ ركابها.