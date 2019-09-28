شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن اتفاق هام جدا جنوب اليمن يفضي الى انسحاب هذه القوات فورا وعدم استحداث اي مواقع عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة عن توقيع اتفاق ظهر اليوم بين وجهاء واعيان مدينة لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن من جهة وبين قائد مليشيات الاخوان عبدالله الصبيحي الذي يقود مجاميع من المليشيات المتطرفة من مديرية مودية بعد هروبه من العاصمة عدن وسقوط معسكره بأيدي القوات الجنوبية وقوات الحزام الامني قبل اكثر من شهر.

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وافادت المصادر ان قائد مليشيا الاخوان "عبدالله الصبيحي" قد جاء مساء يوم امس بسيارة مدنية الى مقربه من موقع مثلث الكهرباء في اطراف المدينة حيث ترابط قوات الحزام الامني طالباً اعطائه فرصة لإدارة وساطة للتهدئة بين العوبان وبين الحزام الامني وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل افراد الحزام قائلين له لا يحق لك ان تتوسط للعوبان وانت من ارسلته ولا نقبل وساطة من جهة هي اصلا طرف من اطراف الازمة، مضيفين له بالقول اذا كانت هناك رغبة حقيقية للتهدئة فلا مانع ان يكون هناك لقاء مباشر طرف مقابل طرف..

وفي اتصال بأحد الحاضرين في لقاء التهدئة ظهر اليوم الذي تم في منزل احد ابناء المدينة أكد ان الصبيحي اوضح انه لا يريد اي صدام بين مليشياته التي يقودها العوبان والزامكي وبين قوات الحزام الامني في لودر وان التحرك الذي قام به العوبان والزامكي جاء دون علمه ومعرفته..

واكدت مصادر حضرت اللقاء ان الاتفاق قضى بالإقرار ان مسئولية تأمين مدينة لودر وضواحيها حق مطلق لقوات الحزام الامني ، كما خرج الاتفاق بتجديد الاتفاق السابق بين الحزام الامني واللواء 115 بإلتزام كل الاطراف في مواقعها وعدم استحداث اي نقاط عسكرية او امنية، كما قضى الاتفاق بإلزام كل مليشيات حزب الاصلاح سوا التابعة للعوبان او لوي او غيره بالانسحاب من محيط لودر والعودة الى مواقعها