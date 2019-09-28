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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل العملية العسكرية لمليشيا الحوثي مجزرة مروعة في صفوف القوات السعودية ومئات الأسرى

أعلن متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية واسعة على الحدود السعودية في منطقة نجران.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين يحيى سريع في بيان إن "العملية أسفرت عن أسر مئات الجنود السعوديين والاستيلاء على آليات عسكرية وأعتدة وأسلحة".

وأشار بيان الحوثيين، الذي نقلته "الحرة" إلى أنه بعد مرورِ 72 ساعة فقط من بدء العملية قامت قوات تابعة لهم "بإطباق الحصارِ على ثلاثة ألوية عسكرية مع فصيل من الجيش السعودي وتم تدميرها وأسر أفرادها جميعا".

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ولم يصدر أي تعليق من التحالف بقيادة السعودية في اليمن حتى الآن.

وكان الحوثيون أطلقوا الأسبوع الماضي "مبادرة سلام" عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعودية في انتظار رد الرياض، في خطوة مفاجئة لم تتضح الأسباب التي قادت إليها.



وقوبلت المبادرة بالشك من قبل السعودية التي قالت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال: "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا".