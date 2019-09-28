شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث
فاجأ شاب يمني (عشريني) ، افراد اسرته بالاتصال عليهم واخبارهم بانه ما يزال على قيد الحياة ، بعد عامين من اعلان مقتله .
وفي تفاصيل قصة الشاب صدام باعلوي من ابناء محافظة إب (وسط اليمن) قالت مصادر مأرب برس ان باعلوي تواصل باسرته يخبرهم أنه أسير لدى الجيش الوطني بعد عامين من إعلان الحوثيين مقتله.
واشارت المصادر ان مليشيات الحوثي وبعد اعلانها مقتل الشاب صدام باعلوي وهو يقاتل في صفوفها اوهمت اسرته بدفن جثة شخص اخر بمدينة جبلة في إب، وقالت انها له .
وسبق ان حدثت قصص مشابهة لقصة الشاب باعلوي ، واعلنت مليشيات الحوثي مرارا مقتل بعض من غررتهم بالقتال معها ، ثم يظهرون من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.