الاكثر مشاهدة - السلطات السعودية ترسل الرسالة الأخيرة لـ’’سلمان العودة‘‘ قبل مطالبة النيابة بإعدامه .. ونجله يكشف تفاصيلها (فيديو)

عدن - ياسمين التهامي - كشف عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، عما دار بين والده المعتقل في السجون السعودية، والسلطات قبل اعتقاله.

وقال "العودة" الابن، في حديث له لبرنامج "فرونت لاين" الذي أذاعته قناة "بي بي إس" الأمريكية: إن "السلطات السعودية قالت لوالدي إن الحياد خيانة"، وذلك بالإشارة إلى موقفه الرافض للحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر في يونيو 2017، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تعامل والده بسوء، وتريد إعدامه.

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عبد الله العودة لبرنامج فرونت لاين: قالوا لوالدي حرفيًا إن الحياد خيانة (في الأزمة مع #قطر) pic.twitter.com/oW1q1isyc5 — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) عبد الله العودة لبرنامج فرونت لاين: قالوا لوالدي حرفيًا إن الحياد خيانة (في الأزمة مع #قطر) pic.twitter.com/oW1q1isyc5 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) September 28, 2019

يشار إلى أن السلطات السعودية أوقفت، في عام 2017، دعاة بارزين وناشطين، في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

واعتُقل سلمان العودة في سبتمبر 2017، عقب كتابته تغريدة عبَّر فيها عن سعادته بالأنباء عن إجراء اتصال بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

ووجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى "العودة" 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال "العودة"، بتهم "الإرهاب".