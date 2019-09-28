الاكثر مشاهدة - ضربة موجعة وغير متوقعة للإمارات .. وطردها من كافة الموانئ .. وإعلان رسمي يصيب محمد بن زايد بالجنون

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة وغير متوقعة للإمارات .. وطردها من كافة الموانئ .. وإعلان رسمي يصيب محمد بن زايد بالجنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محمد العربي، المدير العام لمؤسّسة ميناء الجزائر، أنّ المؤسّسة استرجعت كل فروع مجمّع خدمات الموانئ الجزائرية "سير بور"، التي تمّ التنازل عنها سنة 2015 ، لصالح الإمارات.

قال بيان للفرع النقابي بمؤسّسة ميناء الجزائر، أنه تمّت المصادقة على استرجاع، كل فروع المؤسّسة من بينها موانئ دبي الجزائر العالمية، "وبهذه المناسبة تلقى كلّ عمّالها التهاني احتفاءً بهذا الإجراء، الذي يعتبر إنجازًا للشركة".

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وكانت السلطات الجزائرية، قد اعتقلت في وقت سابق، الربان الجزائري حمزة جعودي، والذي يعمل في البحرية التجارية، وأودع سجن الحرّاش بالعاصمة، لنشره فيديو يندد فيه باحتكار الشركة الإماراتية "موانيء دبي العالمية" لإدارة الموانئ لجزائرية.

وقال حينها في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ 70 في المائة من مداخيل الموانئ يعود لدولة الإمارات، داعيًا إلى" استرجاع الموانئ الجزائرية ممن وصفهم بـ المستعمرين الاقتصاديين".

وكانت مؤسسّة موانئ دبي العالمية، وبموجب عقد مع الحكومة الجزائرية بتاريخ مارس 2009، قدّ تحصّلت على تسيير وإدارة مينائي الجزائر العاصمة، وميناء جن جن بولاية جيجل شرقي البلاد، لمدّة ثلاثين سنة.