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عدن - ياسمين التهامي - فجر الكاتب الفلسطيني المعروف عبدالباري عطوان، مفاجأة تنبأ فيها بعملية اغتيال قد يتعرض لها رجل الأعمال المصري المعروف، محمد علي، بعد نشاطه الأخير بفضح نظام السيسي .

وأبدى عطوان، في عرض جديد له رصده محرر "بويمن" أبدى تخوفه من تعرض محمد علي لعملية اغتيال على غرار تلك التي تعرض لها، رجل الأعمال المصري، أشرف مروان، صهر الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ومستشار السادات بعد أن سقط من شرفة منزله الواقع في برج Stuart بالعاصمة البريطانية في العام 2007.

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عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة ثقيلة وينشر الفيديو: اغتيال محمد علي بهذه الطريقة المروعة .. و السيسي في ورطة كبرى و إسرائيل تتدخل



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وقال في عرضه متسائلا : "لماذا لم تنزِل الملايين إلى الشوارع والميادين في مِصر؟ وهل انتهت ظاهرة محمد علي؟ ولماذا نخشى عليه من مُواجهة الاغتيال على طريقة أشرف مروان والليثي ناصيف؟ |؟

وأضاف عطوان متسائلا: "ومن هُم أعداء السيسي الحقيقيّون نافعة والأسواني وحسني أم إسرائيل وأمريكا؟".

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