شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يعلن طرد الإمارات واستعادة جميع الموانئ رسميا .. والاحتفالات تعم المدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محمد العربي، المدير العام لمؤسّسة ميناء الجزائر،اليوم، أنّ المؤسّسة استرجعت كل فروع مجمّع خدمات الموانئ الجزائرية “سير بور”، من دولة الإمارات.

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وقال بيان للفرع النقابي بمؤسّسة ميناء الجزائر، أنه تمّت المصادقة على استرجاع، كل فروع المؤسّسة من بينها موانئ دبي الجزائر العالمية.

وأضاف بأنه وبمناسبة إنتزاع الجزائر لكافة موانئها من الإمارات تلقى جميع عمّال الموانئ، التهاني احتفاءً بهذا الإجراء، الذي يعتبر إنجازًا للشركة”.

وكانت السلطات الجزائرية، قد اعتقلت في وقت سابق، الربان الجزائري حمزة جعودي، والذي يعمل في البحرية التجارية، وأودع سجن الحرّاش بالعاصمة، لنشره فيديو يندد فيه باحتكار الشركة الإماراتية “موانيء دبي العالمية” لإدارة الموانئ لجزائرية.

وقال حينها في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ 70 في المائة من مداخيل الموانئ يعود لدولة الإمارات، داعيًا إلى” استرجاع الموانئ الجزائرية ممن وصفهم بـ المستعمرين الاقتصاديين”.

شقيق الربّان حمزة جعودي، لمّ يفوّت بدوره فرصة التعقيب على هذه الإجراءات الأخيرة، التي أقرّت استعادة الأسهم الجزائرية، ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جدّد فيه مطلبه بإطلاق سراح أخيه، موضّحًا أنّ شقيقه كان على حقّ حينما عارض السيطرة الإماراتية على موانئ الجزائر، معتبرًا أن “ما قام به كان بدافع غيرته على وطنه، واعتراضًا على نهب ثروات البلاد من طرف شركة أجنبية” بحسب ما نقله موقع “الجزائر تايمز”.

وكانت مؤسسّة موانئ دبي العالمية، وبموجب عقد مع الحكومة الجزائرية بتاريخ مارس 2009، قدّ تحصّلت على تسيير وإدارة مينائي الجزائر العاصمة، وميناء جن جن بولاية جيجل شرقي البلاد، لمدّة ثلاثين سنة.