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صنعاء - ياسمين الخيامي - حجة: تدشين توزيع 213 الف ناموسية بمديريتي عبس وكشر ومخيمات النزوح

2019/09/28 الساعة 10:32 مساءً (الخليج 365_مكتب اعلام حجة)

دشن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور اليوم حملة توزيع الناموسيات من منزل الى منزل في مديرية عبس بمحافظة حجة .

تهدف الحملة الى حماية مايزيد عن 420 الف من سكان مديريتي عبس وكشر بالاضافة الى قاطني مخيمات النزوح في مديريات عبس واسلم وقفل شمر وكعيدنة من مرض الملاريا.

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وفي التدشين بحضور مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور ابراهيم الاشول ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ميثاق السادة اشار الدكتور المنصور الى اهمية الحملة في مكافحة مرض الملاريا بالاضافة لدورها الفعال في الحد من انتشار مرض حمى الضنك.

وحث المواطنين على الاستخدام الامثل للناموسيات والحرص على النوم تحتها طيلة ايام العام ،، مثمناً الدعم المقدم من الصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ هذه الحملات لمكافحة الملاريا.



بدوره اشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور ابراهيم الاشول ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ميثاق السادة الى ان الحملة ينفذها 138 عامل توزيع و 69 مشرف فرق بالاضافة الى فرق الاشراف من رؤوساء المديريات ومشرفي الحركة والاشراف المركزي وعلى مستوى المحافظة والمديريات .

واوضحا الى انه خلال الحملة سيتم توزيع 213 الف ناموسية ليصل اجمالي عدد الناموسيات التي تم توزيعها خلال الحملات التي تمت في الاعوام 2017 و2018 و2019 اكثر من 2 مليون و800 الف ناموسية .

ولفتا الى ان الوزارة بصدد التجهيز لحملة رش جدران المنازل بالمبيد ذو الاثر المتبقي في المناطق ذات الاولوية لانتشار الملاريا وسيشمل الرش قرابة 200 الف منزل