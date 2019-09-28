شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تضبط مقيم يعمل حياك ملابس بحوزته 400 الف ريال سعودي مجهولة المصدر.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرطة مكة تضبط مقيم يعمل حياك ملابس بحوزته 400 الف ريال سعودي مجهولة المصدر.. تفاصيل 2019/09/28 الساعة 10:49 مساءً أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون. وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع. وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية. وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تضبط مقيم يعمل حياك ملابس بحوزته 400 الف ريال سعودي مجهولة المصدر.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.