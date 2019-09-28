محاولة اغتيال لأحد قادة ابي العباس وسط تعز

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عدن - ياسمين التهامي - محاولة اغتيال لأحد قادة أبي العباس وسط تعز !!

جهينة يمن (خاص) 28/9/2019م.

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تعرض القيادي بكتائب ابي العباس اسام الحصبري لمحاولة اغتيال فاشلة الساعة الثامنة صباح هذا اليوم في مدينة تعز من قبل افراد يتبعون اللواء(22) ميكا وكان يقودهم رمزي سالم عزيز حيث تم متابعة الحصبري من شارع جمال حتى نقطة وادي الدحي غرب تعز حيث افلت منهم بأعجوبة تاركا السيارة خلفه التي كان يستقلها وعند وصول المعتدين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه السيارة وتطويق المكان لكنه افلت من منهم بأعجوبة .

المصدر اكد أن الجماعة المسلحة اقتادت المتواجدين على متن السيارة منهم اسامة المزهدي الى جهة مجهولة وتم اطلاق سراحهم لاحقا منتصف اليوم ذاته وأشار المصدر ذاته أن هذا الاعتداء يعد مخالفة للاتفاق المبرم مع الكتائب عندخروجهم من المدينة القديمة وكذلك الاتفاق الذي ابرمه حمدي شكري مؤخرا والذي نص في احدى فقراته على :" عدم ملاحقة افراد وقيادات كتائب ابي العباس" .

في سياق متصل استغرب المصدر صمت الأجهزة الأمنية وقيادة محور تعز ما يحدث من اختلالات امنية وملاحقات وتصفيات لكوارد الكتائب التابعة للواء(35) مدرع.