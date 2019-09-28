شكرا لبحثكم عن خبر بحجة حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.. المليشيا تقطع الانترنت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مواطنون سبب قطع مليشيا الحوثي شبكة الانترنت عن أغلب مديريات ومناطق محافظة صعدة خلال الأيام الأخيرة.

ويتعذر، منذ أيام، على سكان مديريات حيدان، ساقين، رازح، منبه، قطابر، وباقم، الوصول الى شبكه النت وتصفح المواقع الإلكترونية، وكذلك استخدام الفيسبوك والوتساب.

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وتعاني اغلب مديريات صعده من انقطاعات متكرره لشبكة الاتصالات كاملة يقوم بها الحوثيون بمبرر الـ"الاحتياطات الأمنية"، غير أن الاجراء الأخير المتعلق بقطع الأنترنت أثار سخطاً واسعاً في أوساط سكان هذه المديريات.

وتبرر مليشيا الحوثي للمواطنين هذه الخطوة بحجة " حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية".

وتعد محافظة صعدة معقل المليشيات الحوثي؛ حيث بدأ تمردهم وصولاً إلى صنعاء من هناك، ويعيش سكان المحافظة تحت قبضة أمنية شديدة الاستبداد والبطش.