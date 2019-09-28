الإعلام السعودي يكشف حقيقة مزاعم الميليشيات سيطرتها على ثلاثة ألوية بصعدة

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

سخرت وسائل الإعلام السعودي، من مزاعم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، حول سيطرتها على ثلاثة ألوية عسكرية في صعدة وأسر الالاف من قوات الشرعية بينهم عسكريون من التحالف العربي .

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وقال موقع "العربية.نت" أن الميليشيات إدعت السبت، تنفيذ عملية عسكرية تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية.

وأشار الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، حول نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وشبه الموقع هذه الأنباء بإعلان ميليشيات الحوثي على لسان عضو ما يسمى المجلس السيادي أحمد غالب اليافعي، احتجاز مراسل "العربية" في اليمن محمد العرب.