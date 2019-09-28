تعز تحتفل بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أقامت السلطة المحلية بمحافظة تعز ، اليوم ، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.



وقال وكيل اول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، في الحفل الذي حضره وكلاء المحافظة وقادة الألوية العسكرية والقيادات الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بالمحافظة"اننا نحتفي في هذه الأيام البهيجة بالعيد الوطني الـ 57 لقيام الجمهورية اليمنية على أنقاض حكم الكهنوت والتخلف ".

وأضاف "ان احتفالاتنا بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة ، واحتشادنا في الميادين والساحات لإحياء هذه المناسبة ما هو إلا تأكيد على عمق إنتماءنا لسبتمبر ، وقيم اليمن الجمهوري ، والتمسك بأهدافه ومساره، في مواجهة موجات متتالية من الثورات المضادة والمؤامرات ، التي تحركها أصابع الكهنوت ، وتتحكم بخيوطها ، ومسارها ، في محاولات بائسة لإعادة عجلة التاريخ ، والعودة باليمن إلى عقود الاستعباد ، والعنصرية ، والبغي ، والظلام".

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واشار المخلافي الى ان تعز تواجه منذ خمس سنوات الإمامة بنسختها المتمثلة بالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران وبذلك نستشعر حجم المأساة ، التي عانى منها شعبنا الذي ظل مكبلا بقيود الأئمة لفترات طويلة من الزمن..لافتاً الى ان جرائم وتوحش مليشيا الحوثي الإرهابية التي تدمر المدن وتقتل النساء والأطفال وتفجر المساجد ومراكز التعليم ، وتلغم الطرقات والجسور ، يمثل مؤشراً لحجم القهر والبطش ، والفاشية التي واجهها اليمنيون إبان حكم الأئمة الكهنوتي .

واكد أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة نبيل شمسان ،عازمه على المضي في إعادة الروح لمحافظة تعز ، من خلال تشغيل كافة المرافق والمؤسسات ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها، ومواجهة كافة أوجه القصور ، والعجز ، والفساد داخل بعض المؤسسات ، وجعل محافظة تعز ، نموذجا للدولة وإنفاذ سلطة القانون .

من جانبه أكد قائد أركان محور تعز العسكري العميد الركن عبد العزيز المجيدي، أن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعبر عن الإصرار على هزيمة الإنقلاب ودحر أئمة العصر وحلفائهم ممن استمراؤا العبودية والعيش الذليل..مجدداً التأكيد ان الجمهورية ستنتصر بإرادة الجيش الوطني الجمهوري على كل المآسي التي خلفتها مليشيات القتل والدمار التابعة للمليشيا الحوثية.

وقال العميد المجيدي" إننا في تعز وقفنا منذ اللحظة الأولى ضد الانقلاب وخرج كل أبنائها للتصدي لهذا المشروع التدميري المتآمر على خيارات الشعب المتمثلة بالجمهورية والوحدة الاتحادية والنهج الديمقراطي بمساندة إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقد حققنا الكثير وسنواصل حتى يتحقق النصر الأكبر".

كما شهد الحفل فقرات واناشيد وطنية وعروض مسرحية معبرة عن القتل والتدمير والتخريب الذي نال الوطن وخصوصا محافظة تعز جراء الحرب والحصار الممنهجة لمليشيات الحوثي الإجرامية خلال خمسة أعوام