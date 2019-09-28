شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يخرج عن صمته ويبعث برسالة قوية وطارئة الى محافظ مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي برقية الى محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة اشاد فيها بالاحتفالات الكبيرة التي أقامتها مدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة 1962م.

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و وصف الرئيس هادي محافظة مأرب بانها باتت اليوم الرقم الصعب في المعادلة السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وصمام أمان لليمن الاتحادي الكبير، حد قوله.مثمنا حرص قيادة المحافظة ومن خلفها المكتب التنفيذي للسلطة المحلية على الاهتمام البالغ بهذا اليوم المجيد من تاريخ شعبنا العظيم.

وقال إن حرص محافظة مأرب على الاهتمام بيوم السادس والعشرين من سبتمبر إنما يؤكد على واحدية المصير مع كل أبناء شعبنا اليمني بمختلف أطيافه في معركة النضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة عبر تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار بقيام الدولة الاتحادية من ستة أقاليم.