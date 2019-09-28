ماذا يعني سقوط 3 الوية عسكرية شمال اليمن ؟

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اكد الاعلامي عبدالله الحنبصي أن نتائج العملية النوعية عسكت حالة الانهيار التي تعيشها قوات العدو في مختلف الجبهات، مشيراً في حديثه للفضائية اليمنية أن سقوط هذه الالوية جاء رغم كل الاسلحة الامريكية والغربية المتطورة ، وفي ظل الغطاء الجوي المكثف الذي ساند تلك الاولية.

واوضح أن سقوط 3 الوية يعني سقوط ما بين 12-18 الف مجند مرتزق في عملية واحدة باعتبار ان اللواء الواحد يضم مابين 4 الى 6 الاف فرد ناهيك عن العتاد والاليات العسكرية التي اصبحت في ملك الجيش اليمني واللجان الشعبية.

واشار الحنبصي الى واقع التعامل الانساني للجيش اليمني واللجان في التعامل مع الاسرى، والذي يتضح من خلال رسالئل الإطمئنان التي حملها بيان المتحدث الرسمي العميد سريع لأهالي المرتزقة الذين سقطوا في الاسر، والذي لا ينسجم مع ما تقوم به السعودية من استهداف مباشر للاسرى عبر غاراتها الجوية التي اعتادت من خلالها السعودية تصفية من يقع بالاسر ، مؤكداً أن استهداف سجن المعتقلين في ذمار وكذا المستشفيات والسجون التي تم نقل الاسرى اليها ، يعكس مدى التباين بين القوات اليمنية والسعودية في التعامل مع الاسرى.