شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : القوات المسلحة المصرية تخرج عن صمتها وتعلن قبل قليل البيان رقم (1) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وسائل الإعلام مصرية، إن القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا عاجلا بشأن مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وجاء في البيان أن القوات الجوية المصرية قامت باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وقضت على عدد 118 من افراد داعش، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء”.

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وأضاف البيان أن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير عدد 273 عبوة ناسفة تم زراعتها، لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 11فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

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وأشار البيان إلى أن الجيش ضبط ودمير عدد 37 سيارة وعدد 42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة”.

وأوضح البيان ان قوات حرس الحدود تمكنت من كافة الاتجاهات الاستراتيجية من ضبط 15 بندقية آلية، وعدد 3 رشاش وعدد 2 قاذف RBG وعدد 24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.

كما أشار البيان إنه نتيجة للأعمال القتالية للجيش المصري بمناطق العمليات، قتل وأصيب ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.