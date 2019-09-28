بالصور.. مسؤول بالمهرة يدشن البرنامج التدريبي لتطوير قدرات معلمي محو الأمية

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان ومدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار مطران عوض حيمد البرنامج التدريبي (تطوير قدرات ومهارات معلمي ومعلمات بمديرية حصوين).



وفي حفل التدشين أشار الوكيل بن عليان إلى خطورة الأمية باعتبارها تمثل عائق أمام تنمية المجتمعات وتطورها ولابد من العمل على محوها ودعم الجهود لمكافحتها.

وأكد اهتمام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت بالعملية التعليمية ودعمه الملموس لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى استمرارية رواتب المتعاقدين..

معبرا عن شكره للقائمين على الدورة وضرورة اكتساب مهارات وفوائد جديدة تساعد المعلمين على إيصال المعلومة بسهولة إلى الدارسين ونشر التوعية المجتمعية.

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وقال : نحن على استعداد لدعم خريجي مرحلة المتابعة والتحاقهم بالصف السابع من التعليم الأساسي في المدارس النظامية في حالة وجود الرغبة .

من جانبه أوضح نائب مدير مكتب محو الامية بالمديرية سعد أسد كريس بأن البرنامج التدريبي يحتل أهمية قصوى في تطوير قدرات المعلمين والمعلمات لصفوف محو الأمية.، موضحا بأن المكتب حقق نجاحات متميزة في الأعوام الماضية من زيادة حيث عدد الملتحقين وعددهم ( ٢٨٥) ذكور وإناث موزعين على ستة مراكز و (١٧)صفوف وان هذا العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠م تم استقبال وتسجيل عدد(٢٣٢) دارس ودارسة موزعين على ثمانية مراكز بل (٢٥) فصل دراسي

وتحدث المدير العام للجهاز الاستاذ مطران حيمد ، شاكرا الدعم والتعاون الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ، و داعيا المتدربين إلى الاستفادة من محاور الدورة التدريبية ونقل المعارف والمهارات التي سيتلقونها إلى الواقع العملي سعيا للتخلص من الأمية وأثارها السلبية والانطلاق نحو نظام متطور لتعليم الكبار ليساعد على تلبية احتياجات المجتمع.

وحيا الاعداد والتحضير لهذه الدورة.

مؤكدا ان الأمية قضية عامة ومشكله وطنية وهي احد عوائق التنمية الاقتصادية.

حضر التدشين مدير عام البحوث والتدريب محمد شملان ومدير التربية والتعليم بالمديرية سعد شملان و عدد من المسؤولين والمختصين.