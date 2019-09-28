مراسلنا.. مصرع 10 عناصر حوثية شرق مدينة حجة

السبت 28 سبتمبر 2019 المقاومة كتب الخليج 365 - خاص لقي 10 عناصر حوثية مصرعهم، في كمائن زرعتها اللجان الشعبية شرق مدينة حجة شمالي اليمن، نجم عن خسائر مادية الب جانب البشرية في صفوفهم مليشيا الإنقلاب.

Advertisements وتمكنت اللجان الشعبية من كسر رحف للمليشيات ما أدى إلى مصرع وإصابة 10 عناصر، واصابة عدد منهم. وقالت مصادر ميدانية "لليمن العربي" ان الكمائن أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين إضافة إلى اغتنام طقم بكامل عتاده. إلى ذلك تمكنت اللجان الشعبية من تفجير آلية تابعة للمليشيا الحوثية على مخارج مدينة حجة وأسر من على متنها.

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