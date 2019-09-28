شاهد .. صورة جديدة لوزير الخارجية الجديد تثير سخرية واسعة

السبت 28 سبتمبر 2019

ترامب وزير خارجية اليمن

كتب الخليج 365

أثارت صورة جديدة لوزير الخارجية اليمني الجديد، محمد عبدالله الحضرمي، سخرية واسعة على صفحات النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي .

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وظهر وزير الخارجية، في الصورة وهو بجانب تمثال شمعي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول ما اذا كان وزير الخارجية يعتبر هذه الصورة لقاء رسمي بالرئيس الأمريكي الذي التقى بمعظم ممثلي الدول المشاركة في الدورة الـ76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة .

وقال أحد النشطاء تعليقاً على الصورة "كم نحن رائعون موهوبون وزير الخارجية اليمني بعلاقاته الواسعة وقدرتة اللولبية تمكن بعد جهد من الالتقاء بالتمثال الشمعي للرئيس ترامب" .. مضيفاً بالقول "لا اعرف ابكي او اضحك" .

ومثل وزير الخارجية المعين حديثاً، محمد الحضرمي، اليمن في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74 .

والقى الحضرمي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما شارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تغطي عدد من القضايا الدولية بما فيها التطورات في بلادنا.