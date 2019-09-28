أبين .. إتفاق جديد يقضي بإنسحاب ميليشيا الإصلاح من مودية ولودر

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

كشفت مصادر قبلية، عن إتفاق جديد بين وجهاء وأعيان مدينة لودر، شرق أبين، وميليشيا الإصلاح، يقضى بإنسحاب الأخير من مودية ولودر والعودة إلى مواقعها العسكرية .

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وبحسب المصادر، فإن الإتفاق تم اليوم بين وجهاء واعيان مدينة لودر من جهة وبين قائد مليشيات الاخوان عبدالله الصبيحي الذي يقود مجاميع من المليشيات المتطرفة من مديرية مودية بعد سقوط معسكر بدر الذي كان يتمركز فيه بالعاصمة المؤقتة عدن بيد قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي .

وذكرت المصادر، أن لقاء التهدئة الذي تم في منزل احد ابناء المدينة، أكد خلاله الصبيحي انه لا يريد اي صدام بين مليشياته التي يقودها العوبان والزامكي وبين قوات الحزام الامني في لودر وان التحرك الذي قام به العوبان والزامكي جاء دون علمه ومعرفته..

وأشارت المصادر، إلى أن الإتفاق الذي تمخض عنه لقاء التهدئة قضى بالإقرار ان مسئولية تأمين مدينة لودر وضواحيها حق مطلق لقوات الحزام الامني، وتجديد الاتفاق السابق بين الحزام الامني واللواء 115 بإلتزام كل الاطراف في مواقعها وعدم استحداث اي نقاط عسكرية او امنية، كما قضى الاتفاق بإلزام كل مليشيات حزب الاصلاح سوا التابعة للعوبان او لوي او غيره بالانسحاب من محيط لودر والعودة الى مواقعها .