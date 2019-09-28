الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الجوف تحتفل بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

الجوف تحتفل بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر

كتب

الخليج 365

اقام اللواء السابع حرس حدود، اليوم، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ،احتفالا بالعيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

وهنأ قائد اللواء العميد خالد خرصان، في كلمته بهذه المناسبة، القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  القائد الأعلى للقوات المسلحة..مؤكدا الوقوف خلف القيادة السياسية ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية.

والقى وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية ناجي مسيح كلمة هنأ من خلالها القيادة السياسية بهذه المناسبة الوطنية..محياً الأحرار والأبطال الذين يخوضون معركة الدفاع عن الجمهورية و انهاء الاستبداد والفوارق بين الطبقات.

Advertisements

وعلى صعيد الاحتفالات بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر في تعز، اكد المحافظ نبيل شمسان ، أن السلطة المحل عازمة على المضي في إعادة الروح للمحافظة.

مشيرا إلى أم ذلك سيتحقق من خلال تشغيل كافة المرافق والمؤسسات ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها، ومواجهة كافة أوجه القصور  ، والعجز ، والفساد  داخل بعض المؤسسات ، وجعل محافظة تعز ، نموذجا للدولة وإنفاذ سلطة القانون .

وأوضح قائد أركان محور تعز العسكري العميد الركن عبد العزيز المجيدي، أن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعبر عن الإصرار على هزيمة الإنقلاب ودحر أئمة العصر وحلفائهم ممن استمراؤا العبودية والعيش الذليل..مجدداً التأكيد ان الجمهورية ستنتصر بإرادة الجيش الوطني الجمهوري على كل المآسي التي خلفتها مليشيات القتل والدمار  التابعة للمليشيا الحوثية.

وقال العميد المجيدي" إننا في تعز وقفنا منذ اللحظة الأولى ضد الانقلاب وخرج كل أبنائها للتصدي لهذا المشروع التدميري المتآمر على خيارات الشعب المتمثلة بالجمهورية والوحدة الاتحادية والنهج الديمقراطي بمساندة إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية وقد حققنا الكثير وسنواصل حتى يتحقق النصر الأكبر".

كما شهد الحفل فقرات واناشيد وطنية وعروض مسرحية معبرة عن القتل والتدمير والتخريب الذي نال الوطن وخصوصا محافظة تعز جراء الحرب والحصار  الممنهجة لمليشيات الحوثي الإجرامية خلال خمسة أعوام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوف تحتفل بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا