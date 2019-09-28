عودة المعارك مجددا في حجر السفلى شمالي الضالع

السبت 28 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أفادت مصادر أن مواجهات قوية عادت مجددا مساء السبت، على عدد من محاور نشطة في جبهة شمال الضالع، بعد ساعات قليلة من آخر اشتباك عنيف وإفشال لزحف حوثي واسع باتجاه مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة حجر السفلى شمالي المحافظة.



وأفاد المصادر تجدد التبادل العنيف للنيران المختلفة، تحت تساقط الأمطار في المشاريح والمرياح وقلعة يراخ بتار في حجر السفلى شمال غربي الضالع.

وكانت صدت قوات المقاومة الجنوبية والمحلية، فجر السبت، زحفاً واسعاً وكسرت هجوماً قوياً شنته مليشيا الذراع الإيرانية باتجاه عدد من المواقع في مختلف جبهات القتال بمنطقة حجر السُفلى.

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وقالت المصادر إن جماعة الحوثي حاولت عند منتصف الليل التقدم باتجاه مواقع قوات المقاومة الجنوبية، وانتهى الهجوم بالانكسار، واستطاعت وحدات من المقاومة الجنوبية إجبار المليشيات على التراجع تحت وطأة نيرانها التي أمطرت عناصر المليشيات الراجلة باشتباكات مباشرة حتى عادت إلى مواقعها السابقة في منطقة بتار ومعسكر الجُب".

أضافت "المليشيات الحوثية استخدمت في الهجوم سلاح 23 متمركزة وسط قرية بتار بجانب الدار القديمة بالقرية، وحاولت التمشيط والتغطية لعناصرها المهاجمة باتجاه مواقع المشاريح وحبيل الفرخ، فعادت خائبة مكسورة".

وكانت اشتباكات دوت -متجددة- التاسعة مساء الجمعة، في كل من حجر السفلى وباب غلق.

وقال مصدر في القوات المشتركة، إن معارك عنيفة اندلعت بمختلف أنواع الأسلحة، ليلة أمس، عقب محاولة المليشيات الحوثية التسلل والهجوم على موقع الحمرات في الضالع والذي تتمركز فيه القوات الجنوبية.

وأكد المصدر تصدي القوات المشتركة للهجوم الذي تكبدت فيه المليشيات خسائر فادحة.