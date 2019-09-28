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السبت 28 سبتمبر 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
قالت غرفة ارصاد حضرموت إن ذروة التقلبات الجوية، بدأت من هذا اليوم السبت وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
واضافت ننبه بشدة مواطني محافظة شبوة بأخذ الخيطة من مجاري الاودية والامطار.
مشيرة إلى أن الأمطار ستكون غزيرة وشاملة في شبوة، وايضاً في محافظات لحج، وأبين، وعدن.
وتابعت إن "الامطار ستكون بصورة محدودة في وادي حجر، وهضبة حضرموت الغربية الجنوبية، وتشمل دوعن وماجاورها، وعمد، ورخية، والضليعة، وارياف ساحل حضرموت الغربية من الغياضة الى مرتفعات غرب المكلا، وسواحلها وجزء من مرتفعات مديريات شرق، ووسط حضرموت تمتد من مرتفعات الديس الشرقية وصولاً لمنطقة العيون وعبدالله غريب.
وأهابت غرفة ارصاد حضرموت بجميع المواطنين، أخذ الحيطة والحذر خصوصاً في أوقات هطول الأمطار والسيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، وأضافت في حال حدوث اي امر طارئ يرجى التواصل على الرقم “199“ .
وفي بيان سابق لها الأسبوع الماضي، قالت غرفة ارصاد حضرموت في متابعة ورصد للحالة المدارية " فايو " في بحر العرب انه لا توجد اية خطورة على بلادنا.
وأكدت غرفة الأرصاد والانذار المبكر بساحل حضرموت الآتي:
- غرفة اﻻرصاد واﻻنذار المبكر بحضرموت في متابعة ورصد مستمرة للعاصفة المدارية "فايو" المتواجدة في بحر العرب .
- تشير اخر تحاليل الرصد السطحي الى تحرك العاصفة المدارية فايو باتجاه شمال شرق بحر العرب تحديدا منطقة جويجرات شمال الهند وباكستان بعد تعمقها الى اعصار مداري خﻻل اليومين القادمين .
- نطمئن جميع المواطنين أنه ﻻتاثيرات محتملة للإعصار المداري "فايو" على بلادنا نتيجة لتواجد كتلة هوائية حارة جافة ونشاط للرياح الموسمية في بحر العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. غرفة ارصاد حضرموت تنشر آخر تطورات الحالة الجوية وتحدد رقما للبلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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