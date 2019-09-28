إصابة 10 مواطنين بقصف حوثي على سوق شعبي في التحيتا بالحديدة

السبت 28 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

أصيب عشرة مواطنين، جراء تجدد القصف الحوثي، على مواقع المدنيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن.



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وفي التفاصيل قصفت، قصفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ظهر اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 سوقاً شعبياً في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مرتكبة جريمة جديدة بحق المواطنين.

وأكد شهود عيان، أن سوق الطور الواقع على الخط الإسفلتي في مديرية التحيتا تعرض لوابل من قذائف المدفعية الثقيلة توزعت في أرجاء مختلفة من السوق المكتظ بالمواطنين المتجمعين فيه.

وأوضح شهود عيان أن قصف مليشيات الحوثي للسوق تم عقب صلاة الظهر ، وفي لحظة الذروة لتجمع المواطنين في السوق ، ما أسفر عن إصابة أكثر من عشرة مواطنين بينهم أربعة إصاباتهم خطرة تم إسعافهم إلى المستشفى الميداني.