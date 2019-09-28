اختتام مشروع المساحات الصديقة للأطفال بمديريات وادي حضرموت

السبت 28 سبتمبر 2019

وادي حضرموت

كتب الخليج 365

اختتم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، مشروع المساحات الصغيرة بمديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وسادة والعبر الممول من منظمة اليونسيف.



واستهدف المشروع خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري 2019، نحو 7 ألف و 67 طفل و طفلة من أسر المديريات والنازحين واللاجئين موزعين على 10 مساحات موزعة بالمديريات المستهدفة.

Advertisements

وفي حفل الاختتام ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، تدخلات المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية إلى جانب مساندة منظمات المجتمع المدني للسلطة المحلية في عدد من الجوانب الخدمية والتنموية..مهنئاً القيادة السياسية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

بدوره استعرض مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بالوادي والصحراء عبدالله باجهام دور المساحات في توفير الدعم النفسي والمادي وزرع القيم الفاضلة في نفوس الأطفال و تغيير العديد من السلوكيات من خلال الأنشطة والبرامج التي تنمي قدرات الأطفال المستهدفين.

إلى ذلك أشارت كلمتي إدارة المشروع قدمتها منسق المشروع ومدير إدارة الطفل والمرأة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اماني جمعان دويل و مشرف المساحة بمديرية ساه شوقي باغوزة إلى أن المشروع الذي شارك فيه 56 متطوع ومتطوعة تم تنفيذه بالشراكة مع 9 من منظمات المجتمع المدني..لافتين إلى أن المشروع لقي استحسان و مباركة منظمة اليونسيف لنجاحه رغم التحديات والعوائق التي تجاوزتها ادارة المشروع عبر تشارك الجهود مع العاملين بالمشروع.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي لمسيرة المشروع وفقرات فنية معبرة عن المناسبة.