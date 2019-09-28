شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بـ«عدن»قادمًا من هذه الدولة ومصادر تكشف عن الوجهة والهدف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "إنفراد"بث مشاهد لعملية إسقاط نجران..والتحالف يحرق مناطق حدودية أفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس»مساء يوم امس الجمعة بوصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة«عدن».

وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات. Advertisements

وأوضحت المصادر على ان تلك العتاد العسكري هو في طريقه الآن إلى قوات «طارق صالح» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .

يشار الى ان تلك القوات الموالية للإمارات لاتعترف بشرعية الرئيس هادي ويعد تزويدها بالعتاد والمعدات العسكرية تصعيدا جديدا ضد مهام الشرعية في المناطق المحررة



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