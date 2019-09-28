شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة تحمل 40 راكباً إلى سقطرى تختفي بالبحر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
"إنفراد"بث مشاهد لعملية إسقاط نجران..والتحالف يحرق مناطق حدودية
أعلن صيادون أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من جزيرة سقطرى.
وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.
وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل بالأخص الأشقاء في التحالف العربي، والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.
وكان مركز الارصاد الوطني قد حذر الملاحة البحرية والجوية من العاصفة هيكا وتوخي الحذر .
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة تحمل 40 راكباً إلى سقطرى تختفي بالبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.