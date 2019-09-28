شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة تحمل 40 راكباً إلى سقطرى تختفي بالبحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

"إنفراد"بث مشاهد لعملية إسقاط نجران..والتحالف يحرق مناطق حدودية

أعلن صيادون أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من جزيرة سقطرى.

وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.

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وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل بالأخص الأشقاء في التحالف العربي، والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.

وكان مركز الارصاد الوطني قد حذر الملاحة البحرية والجوية من العاصفة هيكا وتوخي الحذر .