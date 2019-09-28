الليلة .. حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان السعودي بحق الآثار اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تنظم وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في اليمن، مساء اليوم السبت، حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان السعودي الأمريكي على القطاع السياحي والأثري في اليمن.

وأوضح المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي “محمد المنصور”، أن الحملة التي تنطلق الساعة الثامنة مساء السبت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تأتي بالتزامن مع احتفال بلدان العالم يوم أمس (27 سبتمبر) باليوم العالمي للسياحة.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق القطاع السياحي والأثري.

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ودعا إلى المشاركة الفاعلة انتصاراً للحضارة والتاريخ اليمني، وما تتعرض له المنشآت السياحية والمدن والمواقع السياحية والتاريخية والأثرية، من عدوان همجي منظم وتدمير ممنهج.

وأكد المنصور ضرورة لفت انتباه الرأي العام العالمي عبر الحملة إلى أهمية الإرث التاريخي والسياحي العريق لليمن وأن الحفاظ عليه مسؤولية الإنسانية جمعاء.

كما دعا عشاق السياحة في جميع بقاع العالم، للوقوف إلى جانب هذا الإرث والحفاظ عليه باعتبار ذلك واجب إنساني ومسؤولية أخلاقية تجاه الموروثات الإنسانية المهمة في اليمن والعالم ككل.