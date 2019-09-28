شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة حسناء من عدن تثير شباب اليمن وتقول إن مهرها قطع لسان هذا الشخص المقرب من أحمد علي عبدالله صالح وستتزوج به (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر اصدارات الدنغ عيسى العذري اقسم الكم بكتاب الله أن مهري هي لسان عيسى العذري ويشهد الله على كلامي وناس أجمع الكل ابناء عدن الشرفاء وأبناء الشمال العظماء انتم قد التحدي وبشرط المهلة شهر Advertisements اخر اصدارات الدنغ عيسى العذري اقسم الكم بكتاب الله أن مهري هي لسان عيسى العذري ويشهد الله على كلامي وناس أجمع الكل ابناء عدن الشرفاء وأبناء الشمال العظماء انتم قد التحدي وبشرط المهلة شهر pic.twitter.com/axjgcb9yqA — بنت عدن الحرة (@ymn_2008) September 26, 2019

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