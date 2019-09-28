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عدن - ياسمين التهامي - عاجـل: السيسي يهرول الى قطر ويعلن الاستسلام ويقدم هذا العرض المفاجئ وهكذا كان الرد.. شاهد

كشف المغرد القطري الشهير "بوغانم"، بأن جهة مصرية رفيعة المستوى، أرسلت لقطر عرضا بتجاهل قناة الجزيرة لتظاهرات اليوم الجمعة، مقابل "تهدئة مصرية قطرية". Advertisements وكتب بوغانم على صفحته في موقع "تويتر": "يقال والعهدة على الراوي بأن طرفا قطريا رفيع المستوى تلقى اتصالا من طرف مصري مماثل يطلب منه لف كاميرا قناة الجزيره عن مظاهرات يوم الجمعة في مصر مقابل تهدئة مصرية تجاه قطر وفتح قنوات تواصل خلف الكواليس". وبحسب ما نقله المغرد القطري، فإن جواب دولة قطر كان "لا نتدخل في برامج القناة". وقال "بوغانم": "يبدو أنها رسالة لرفض الطلب بشكل محترم".

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