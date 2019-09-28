الاكثر مشاهدة - اجتماع حوثي حول الرئيس الراحل .. وشقيق عبدالملك الحوثي يوجه بسرعة تنفيذ هذه الخطوة.. ومصدر عسكري يكشف (كواليس اللقاء)

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حوثي حول الرئيس الراحل .. وشقيق عبدالملك الحوثي يوجه بسرعة تنفيذ هذه الخطوة.. ومصدر عسكري يكشف (كواليس اللقاء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير العسكري اليمني العميد يحىى أبوحاتم عن كواليس احد اجتماعات الحوثيين بشأن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقال ابوحاتم ان مليشيات الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وتوزيعها على قيادات الجماعة مؤكدا ان هذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة، حسب قوله .

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وأ‏‎شار إلى جماعة الحوثي تسعى إلى مصادرة أملاك الرئيس الراحل علي عبدالله وتوزيعها على قيادات الجماعة وهذا ما دار في أحد اجتماعات الجماعة.

وأكد أن عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، شدد على "مصادرة أملاك علي عبدالله كما تم مصادرة أملاك بيت حميد الدين".

وأوضح أن القيادي القبلي "أبوشوارب" استنكر هذا التصرف، قائلا: "هكذا سوف نستفز انصاره"، بينما رد الحوثي بالقول: "لكل حادث حديث".