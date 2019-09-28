الاكثر مشاهدة - بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشييعه ودفنه .. شاب يمني يعود للحياة ويثير الرعب لأسرته في مشهد مخيف للغاية .. شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ شاب يمني (عشريني) ، افراد اسرته بالاتصال عليهم واخبارهم بانه ما يزال على قيد الحياة ، بعد عامين من اعلان مقتله .

وفي تفاصيل قصة الشاب صدام باعلوي من ابناء محافظة إب (وسط اليمن) قالت مصادر مأرب برس ان باعلوي تواصل باسرته يخبرهم أنه أسير لدى الجيش الوطني بعد عامين من إعلان الحوثيين مقتله.

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واشارت المصادر ان مليشيات الحوثي وبعد اعلانها مقتل الشاب صدام باعلوي وهو يقاتل في صفوفها اوهمت اسرته بدفن جثة شخص اخر بمدينة جبلة في إب، وقالت انها له .

وسبق ان حدثت قصص مشابهة لقصة الشاب باعلوي ، واعلنت مليشيات الحوثي مرارا مقتل بعض من غررتهم بالقتال معها ، ثم يظهرون من جديد.