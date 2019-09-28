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عدن - ياسمين التهامي - دفعت الإمارات خلال اليومين الماضيين بمئات المقاتلين إلى مدينة المخا الساحلية بمدينة تعز، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في الإمارات وإريتريا.

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شاهد.. 1000 مقاتل دفعت بهم الإمارات يستعدون الآن للهجوم على قوات الشرعية في تعز (فيديو)





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وذكر تلفزيون "الميادين" في تقرير أن أكثر من ألف مقاتل دفعت بهم الإمارات إلى المخا في ثلاث سفن بعد تلقيهم التدريبات في قاعدة عسكرية في أبوظبي.

‏وأكدت القناة أنه أشرف على وصول التعزيزات طارق صالح وضابط إماراتي.

وبحسب "الميادين" اللبنانية، فإن الغرض من هذه القوات ليس للهجوم على الحديدة، هناك تجهيز للقتال في جبهات تعز ضد القوات الشرعية اليمنية.

وسيطرت قوات الانتقالي الإماراتية على العاصمة المؤقتة عدن وأجزاء واسعة من محافظة أبين المجاورة، فيما إرهاصات بادية للعيان تشير بانتقال المواجهات إلى الوجهة التالية وهي تعز.

وشهدت الأسابيع الماضية عملية تجنيد واسعة في مدينة التربة جنوب تعز، واستحداث نقاط من قبل كتائب أبي العباس المنضوية تحت اللواء 35 مدرع، فيما صدت قوات حكومية محاولة توغل لقوات طارق في منطقة البيرين القريبة.

وخرجت مدينة تعز أمس ضد الحوثيين، ولم تصمت في جمعة امس عن التنديد بالفوضى الإماراتية بالجنوب، والتمسك بحبل الدولة التي تتلاشى يوما بعد آخر بسبب سياسة الإمارات المليشوية في اليمن، والتي تصب في مصلحة الحوثيين، وهي التي أدخلتهم العاصمة صنعاء أول مرة.

المصدر: تعز أونلاين