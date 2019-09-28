- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيع يمني يواجه زلزال تركيا برباطة جأش على الهواء، ويثير الإعجاب (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار مذيع يمني الإعجاب، بعد ظهوره في قراءة الأخبار أثناء وقوع زلزال بمدينة إسطنبول التركية وعدد من المدن التركية..
قد يهمك ايضاً:
ورد للتو .. محمد علي يشعل الشارع المصري من جديد ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن زوجة عبدالفتاح السيسي .. شاهد
شاهد.. 1000 مقاتل دفعت بهم الإمارات يستعدون الآن للهجوم على قوات الشرعية في تعز (فيديو)
عاجل : مجزرة مروعة من القوات السعودية وسقوط 3 الوية وقناة المسيرة تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد
المناطق المتوقع أن تشهد أغزر الأمطار يوم غد السبت..
شاهد صورة السيسي بعد إلقاء القبض عليه .. ومراسل قناة الجزيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن كواليس ما جرى؟
صحيفة بريطانية تفجر مفاجآت صادمة: مخطط داهية لـ ابن سلمان لاجتثاث إيران من اليمن وهذا مصير قوات التحالف وباكستان تقلب الموازين
وظهر المذيع "أسامة الإرياني" برباطة جأش نادرة أثناء قراءة موجز للأنباء على قناة بلقيس التي تبث من تركيا، في الأثناء التي كان يهتز فيه كل ما في الاستديو.
وشهدت عدد من المدن التركية، يوم الخميس، زلزالا طفيفا بقوة 5.7 على مقياس ريختر، تبعته عدة هزات ارضية ارتدادية، وقالت السلطات إنه لا إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال..
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c37">
تحية للزميل أسامة الإرياني الذي كان يقدم موجزاً للأنباء على الهواء— Abdullah Al-Harazi 🇾🇪 (@AAlharazi) September 26, 2019
ب #قناة_بلقيس أثناء الهزة الأرضية قبل قليل واستمر برباطة جأش محترمة وتدعوا للإعجاب 👏👏👏👏💪💪💪
كبير يا أسامة
كبير يا أبو يمن
وحمداً لله على سلامة الجميع و ربنا يحفظ تركيا ومن فيها.#سبتمبرنا pic.twitter.com/pqvfy4lteM
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مذيع يمني يواجه زلزال تركيا برباطة جأش على الهواء، ويثير الإعجاب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.