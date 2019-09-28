شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيع يمني يواجه زلزال تركيا برباطة جأش على الهواء، ويثير الإعجاب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مذيع يمني الإعجاب، بعد ظهوره في قراءة الأخبار أثناء وقوع زلزال بمدينة إسطنبول التركية وعدد من المدن التركية..

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وظهر المذيع "أسامة الإرياني" برباطة جأش نادرة أثناء قراءة موجز للأنباء على قناة بلقيس التي تبث من تركيا، في الأثناء التي كان يهتز فيه كل ما في الاستديو.

وشهدت عدد من المدن التركية، يوم الخميس، زلزالا طفيفا بقوة 5.7 على مقياس ريختر، تبعته عدة هزات ارضية ارتدادية، وقالت السلطات إنه لا إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال..