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صنعاء - ياسمين الخيامي - وصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بـ«عدن»قادمًا من هذه الدولة ومصادر تكشف عن الوجهة والهدف

أفادت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بوصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة«عدن».

وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements --------------------------------------------------------------------------------------------------

وأوضحت المصادر على ان تلك العتاد العسكري هو في طريقه الآن إلى قوات «طارق صالح» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .

يشار الى ان تلك القوات الموالية للإمارات لاتعترف بشرعية الرئيس هادي ويعد تزويدها بالعتاد والمعدات العسكرية تصعيدا جديدا ضد مهام الشرعية في المناطق المحررة.

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