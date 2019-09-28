شكرا لمتابعة خبر عن مع عادل إمام شعَرت بـ ’’الرعشة’’ عدة مرات .. الفنانة سوسن بدر تكشف المشهد الممنوع من النشر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مع عادل إمام شعَرت بـ ’’الرعشة’’ عدة مرات .. الفنانة سوسن بدر تكشف المشهد الممنوع من النشر (فيديو)

حلت النجمة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الثلاثاء الماضي، من برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع عبر فضائية "dmc"، وتحدثت خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن وعن أعمالها الجديدة وذكرياتها مع نجوم الفن خلال مسيرتها وعن تمنيتها بتقديم جزء ثالث من "أبو العروسة".

سوسن بدر تحكى ذكرياتها مع عادل إمام

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

Advertisements

--------------------------------------------------------------------------------------------------

وسألت إسعاد يونس، خلال الحلقة سوسن بدر، عن ذكرياتها والمواقف الكوميدية أمام الزعيم عادل إمام، قائلة: "فاكرة ايه من مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذى عرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام؟"، لترد سوسن، قائلة "كنت مذعورة وبترعش قدام الأستاذ عادل إمام يبصلى ويضحك، ومكنتش عارفه أتكلم ولا أمثل وريقى ناشف، وكنت بمثل 3 حلقات فى المسلسل فضلت أترعش فيهم وأبص لعادل أترعش أكتر، بس قد إيه هو كان طيب وجميل جدا".

وأضافت سوسن بدر، فى حديثها، أنها بعد دورها فى مسلسل "أحلام الفتى الطائر"، شاركت الزعيم عادل إمام فى بطولة عدد من أعماله "شمس الزناتي" و"سلام يا صاحبي"، وقدمت معه مسرحية " الواد سيد الشغال"، فى الجزء الذى لم يتم تصويره" ولم ينشر.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــــــا