السلطة المحلية بتعز تقيم حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة ذكرى ثورة سبتمبر

أقامت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم السبت، حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، بحضور وكلاء المحافظة وقيادات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.

وقال وكيل أول عبدالقوي المخلافي في كلمته، إن احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة، ما هو إلا تأكيد على عمق انتماءنا لسبتمبر، وقيم اليمن الجمهوري، والتمسك بأهدافه ومساره، في مواجهة موجات متتالية من الثورات المضادة والمؤامرات، التي تحركها أصابع الكهنوت، وتتحكم بخيوطها ومسارها ، في محاولات بائسة لإعادة عجلة التاريخ والعودة باليمن إلى عقود الاستعباد، والعنصرية والبغي والظلام".

وأشار المخلافي إلى أن تعز تواجه منذ خمس سنوات الإمامة بنسختها المتمثلة بالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران وبذلك نستشعر حجم المأساة، التي عانى منها شعبنا الذي ظل مكبلا بقيود الأئمة لفترات طويلة من الزمن..

ولفت إلى أن جرائم وتوحش مليشيا الحوثي الإرهابية التي تدمر المدن وتقتل النساء والأطفال وتفجر المساجد ومراكز التعليم، وتلغم الطرقات والجسور، يمثل مؤشراً لحجم القهر والبطش، والفاشية التي واجهها اليمنيون إبان حكم الأئمة الكهنوتي .

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وأكد أن السلطة المحلية بتعز عازمة على المضي في إعادة الروح للمحافظة، من خلال تشغيل كافة المرافق والمؤسسات ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها، ومواجهة كافة أوجه القصور، والعجز والفساد داخل بعض المؤسسات وجعل محافظة تعز، نموذجا للدولة وإنفاذ سلطة القانون.

من جانبه أوضح قائد أركان محور تعز العسكري العميد الركن عبد العزيز المجيدي، أن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعبر عن الإصرار على هزيمة الانقلاب ودحر أئمة العصر وحلفائهم ممن استمراؤا العبودية والعيش الذليل..

وأكد أن الجمهورية ستنتصر بإرادة الجيش الوطني الجمهوري على كل المآسي التي خلفتها مليشيات القتل والدمار التابعة للمليشيا الحوثية.

وقال العميد المجيدي" إننا في تعز وقفنا منذ اللحظة الأولى ضد الانقلاب وخرج كل أبنائها للتصدي لهذا المشروع التدميري المتآمر على خيارات الشعب المتمثلة بالجمهورية والوحدة الاتحادية والنهج الديمقراطي بمساندة إخواننا في التحالف العربي بقيادة السعودية وقد حققنا الكثير وسنواصل حتى يتحقق النصر الأكبر".



وشهد الحفل فقرات وأناشيد وطنية وعروض مسرحية معبرة عن القتل والتدمير والتخريب الذي نال الوطن وخصوصا محافظة تعز جراء الحرب والحصار الممنهجة لمليشيات الحوثي الإجرامية خلال خمسة أعوام .

