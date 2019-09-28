عدن - ياسمين التهامي - حذر إطلاق هذا الاسم على المواليد..!

2019/09/28 الساعة 07:55 مساءً (متابعات جهينة)

حظرت محكمة في مدينة ديجون بشرق فرنسا، إطلاق اسم »جهاد« على طفل حديث الولادة؛ لارتباطه بالحركات الإرهابية والمتطرفة. وجاء هذا القرار بعد تسمية طفل مولود في منطقة ديجون في نوفمبر 2018 باسم »جهاد«، ولكن عانى أهله في أروقة القضاء، حتى تم استبداله اسمه إلى «جاهد». وفي النهاية، أصدر القاضي حكمه بأن الاسم سيضر بمصلحة الطفل مستقبلًا، قائلًا في نص الحكم »حتى لو كان اسم جهاد اسمًا مستخدمًا في العالم العربي ويعني الكفاح المقدس، الحرب المقدسة، العمل، الجهد، وبالتالي يحمل معنى إيجابيًا، فإنه يظل مرتبطًا في ذهن الجمهور في بالحركات الإرهابية».