عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تعلن سقوط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف بنجران ومصدر بالشرعية يؤكد

2019/09/28 الساعة 07:44 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء، عن سقوط مئات القتلى التابعين للتحالف السعودي من جنسيات مختلفة وآلاف الاسرى بينهم قادة وضباط في “#عملية_نصر_من_الله العسكرية الواسعة والنوعية” في محور نجران. وقالت الدفاع اليمنية بصنعاء، على لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع، أن “#عملية_نصر_من_الله” تُعد أكبر عملية استدراج للقوات السعودية منذ بدء الحرب التي شنها التحالف السعودي على اليمن في عام 2015، مبينا أن العملية استمرت لعدة أشهر وتكبدت القوات السعودية وحلفائها المحليين في هذه العملية خسائر كبيرة جدا في العتاد والارواح. وأكد العميد سريع، أنه سقط خلال العملية ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للتحالف بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها، وتحرير مئات الكيلومترات في محور نجران، حسب وصفه. وكانت مصادر عسكرية تابعة للشرعية قد أكدت أن القوات العسكرية التابعة لها والتي تقاتل في الحد الجنوبي للسعودية لا تخضع لقيادة قوات الشرعية والرئيس هادي وإنما تتبع القوات السعودية وتستلم مرتباتها من القوات السعودية على الرغم من أنها تعتبر قوات يمنية. وحسب المصادر أيضاً فإن المقاتلين التابعين للشرعية جنوب السعودية تخضع أيضاً في عملياتها العسكرية لغرفة عمليات القوات السعودية مباشرة، “وهي من تدير تحركاتها العسكرية في الجبهات ضد قوات الحوثيين