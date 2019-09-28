مراسلنا.. شبوة تستعد لتدشين الجولة الطبية الأولى للتحصين ضد الكزاز

السبت 28 سبتمبر 2019 شبوة كتب الخليج 365 - خاص أكد مصدر بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن "لليمن العربي" ،اليوم السبت، أنه تم استكمال التحضيرات الفنية والطبية لتدشين الجولة الاولى من حملة التحصين ضد مرض الكزاز بالمحافظة والتي من المقرر تدشينها يوم غدا في 14 مديرية في المحافظة.

Advertisements ونقل المصدر عن مدير عام المكتب الدكتور عيدروس بارحمة ، أن الحملة تستهدف 76900 من فئة الاناث التي تت اوح اعمارهن ما بين 15 الى 45 عاما. وأكد المصدر جاهزية الأوساط الطبية والمدرسية والاجتماعية لتدشين الجولة يوم غد في المديريات المستهدفة .

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