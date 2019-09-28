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صيادون يفقدون الاتصال بسفينة على متنها 40 شخصا قبالة سواحل سقطرى

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اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 28 سبتمبر 2019

صياديون

صياديون

صيادون يفقدون الاتصال بسفينة على متنها 40 شخصا قبالة سواحل سقطرى

كتب

الخليج 365

أعلن صيادون لم يتم تحديد هوياتهم بعد، أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من سواحل جزيرة سقطرى.

 

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وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.

 

وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.

 

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