صيادون يفقدون الاتصال بسفينة على متنها 40 شخصا قبالة سواحل سقطرى

السبت 28 سبتمبر 2019

صياديون

كتب الخليج 365

أعلن صيادون لم يتم تحديد هوياتهم بعد، أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من سواحل جزيرة سقطرى.



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وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.

وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.