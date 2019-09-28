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السبت 28 سبتمبر 2019
صياديون
كتب
الخليج 365
أعلن صيادون لم يتم تحديد هوياتهم بعد، أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من سواحل جزيرة سقطرى.
وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.
وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر صيادون يفقدون الاتصال بسفينة على متنها 40 شخصا قبالة سواحل سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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