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ميناء عدن يصدر بيان هام بشأن القاطرة التي تم بيعها مؤخراً

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السبت 28 سبتمبر 2019

ميناء عدن

ميناء عدن

ميناء عدن يصدر بيان هام بشأن القاطرة التي تم بيعها مؤخراً

كتب

الخليج 365

أصدرت الدائرة الإعلامية في ميناء عدن، بيان هام بشأن القاطرة "المهرة" التي تم بيعها مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي .

 

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ونفت الدائرة الإعلامية في بيان لها، ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول زعمها بيع تاج بحري، مؤكدة أن تلك التلفيقات التي تستهدف عدن وميناءها لن تحجب الحقيقة .. مؤكدة أنه تم بيع القاطره وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لعام 2007  بناءا قرار  مجلس الادارة للميناء ، وبعد مصادقه وزير النقل السابق بشأن  شطب القاطرة البحرية (المهرة) عام 2013م من اصول المؤسسة .

 

وأكد البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية أنه تم انزال مزايدة عامة وفق قانون المناقصات وتم الاعلان عنها في الصحف الرسمية ولم يحضر اي متزايد لشرائها، وتم انزال مزايدة عامة للمرة الثانية وايضا لم يحضر اي متزايد وتم الانتقال الى مزايدة محدودة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وتم بيعها باعتبار هذه القاطرة خردة وفقا لتقارير الفنيين المختصين في المؤسسة بالتالي لزم علينا بيعها لان اي غرق لها داخل الميناء يسبب كارثة وايضا يسبب حجز مساحة كبيره في رصيف المعلا، وكل اجراءات البيع تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية  رقم 23 لعام 2007.

 

وأعتبر البيان تناقل الشائعات المغرضة ضد ميناء عدن دون التحري عن الحقيقة يكشف الأهداف المشبوهة لتلك الأقلام الصفراء في الإساءة لميناء عدن ااذي يضطلع بدوره دون أن يلتفت لتخرصات الحملات المشبوهة.

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