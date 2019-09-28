الحوثي يواصل نشر عناصره ونصب المتارس في الحديدة

السبت 28 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر في مدينة الحديدة أن المليشيات الحوثية تواصل نشر وتوزيع مجاميع مسلحة ونصب متاريس واستحداثات قتالية في عدد من الأحياء والمربعات السكنية وخصوصاً المواجهة للمناطقة المحررة وبمحاذاة خطوط التماس.



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شوهدت مجاميع مسلحة في أحياء جيزان وصنعاء و7 يوليو وخط المطار بالتزامن، بينما كثفت المليشيات، الجمعة، القصف على مواقع القوات المشتركة في الجهة الشرقية بمدينة الحديدة، تزامناً مع تصعيد عسكري للهجمات والتحشيدات يستهدف، من جديد، مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة.

مصادر عسكرية قالت، مساء الجمعة، إن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة باستخدام مدافع الهاون ومدافع م.ط من سلاح 23 وسلاح 14.5 المتوسط.

وفي مناطق كيلو 16 وشارع الخمسين وشارع 7 يوليو فتحت المليشيات النار صوب المواقع بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة القناصة وبسلاح 12.7 وسلاح 14.5 بشكل مكثف.