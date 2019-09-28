قيادي جنوبي يكشف لــ "الخليج 365" التقارب بين مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح

السبت 28 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الشحات غريب

قال جمال حيدرة عضو الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، بات واضحا التقارب بين جماعات الحوثي وتنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن، وأصبحوا ينفذون عمليات عسكرية مشتركة ضد القوات الجنوبية والتحالف العربي ، وعلى مرأى ومسمع الجميع، وأكبر دليل على ذلك اشتراكهم مع الحوثيين في عمليات عسكرية ضد القوات المشتركة في محافظة الضالع وعلى جبهات اليافع منطلقين من محافظة البيضاء بعد أن سلموا مواقعهم واسلحتهم للحوثيين، وكذلك في أحداث شبوة الأخيرة تبت اشتراك الحوثيين مع الاخوان في معارك عسكرية ضد النخبة الشبوانية وما تزال قائمة حتى اللحظة.



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وأضاف في تصريحات خاصة ، أنه على المستوى الإعلامي أيضا أصبح واضحاً من خلال تماهي الحوثيين مع الاخوان في خطاب إعلامي معادي للتحالف وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات، وكل وسائلهم الإعلامية تتبنى نفس الخطاب، والملاحظ أن قناة الجزيرة تنقل أخبارها وموادها من قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وقال أخيرا على المستوى السياسي انكشف المستور من خلال تقارب قيادات حوثية مع قيادات إخوانية وتم اللقاء في مسقط، وتجري مشاورات بين الجانبين برعاية إيرانية في مسعى لمصالحة وطنية بين قواعد الإخوان وانصار الحوثيين، هذا التقارب ظهر بشكل واضح عقب خروج قطر من التحالف العربي قبل ثلاث سنوات بعد أن تم كشف مخططاتها المشبوه ضد السعودية والإمارات ومصر واليمن.

وأشار بأن الإخوان وتدعمهم قطر والحوثيون وتدعمهم إيران أصبحوا في بوتقة واحدة ولديهم أهداف مشتركة ضد التحالف العربي، وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة من دول التحالف بقيادة المملكة تبدأ بطرد قيادات اخوانية رفيعة ما تزال في الرياض وتعمل لصالح قطر، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني اليدومي ورفيقه الانسي، وكذلك عزل الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر الذي يشغل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.