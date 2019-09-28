أبين تطالب بطرد مليشيا الإصلاح الإرهابية من شقرة

السبت 28 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365

رفع نشطاء شباب ببلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين الجنوبية يافطة على مدخل المدينة الشرقي كتب عليها (الطريق الى صنعاء من نهم وليس من طريق شقرة ) .



وأكد نشطاء شباب بمدينة شقرة أن الهدف الرئيسي من رفع تلك اللافته هو تعريف وحث مليشيات الإصلاح الإخوانية وفلول المرتزقة من محافظة مأرب اليمنية وبعض الجنوبيين أن اقصر طريق الى صنعاء تبلغ مساحته الزمنية 35 كم عبر نهم حتى يتم طرد مليشيات الحوثي التي تحكم شمال اليمن بقوة التجهيل والحديد والنار .

واضاف النشطاء الشباب أن اللافته تحث القوات الغازية التي قدمت من محافظة مأرب اليمنية بأن الطريق من مأرب صوب مدينة شقرة هو الطريق الخطأ .

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وقالوا : من المعيب ان تقطع تلك المليشيات الإخوانية الغازية للجنوب ما مساحته الزمنية 700 كم نحو بلدات شقرة وعدن كي تسقطها وتنشر ارهابها القاعدي والداعشي في ثناياها وبين أهلها بينما الحوثيون يستبيحون اعراضهم وينهبون أموالهم ويفرضون عليهم الجزية وهم صاغرين .

وحذر النشطاء الشباب من أبناء شقرة مليشيات الإصلاح وفلول المرتزقة بالانسحاب من شقرة والعودة إلى نهم لاستكمال المسير نحو صنعاء والتي يدخل عامه السادس .

وتسيطر مليشيات الإصلاح وفلول المرتزقة القادمين من مأرب وبعض أبناء ابين التابعين ل علي محسن الأحمر على مدينة شقرة ومثلث العرقوب حتى قرن امكلاسي .

وتنتشر تلك المليشيات وسط المدينة بالقرب من منازل السكان التي تم تحويلها إلى متارس عسكرية .