عاجل.. انفجاران قويان يهزان صنعاء جراء تجدد القصف الجوي لطيران التحالف

انفجار بصنعاء

كتب صنعاء - الخليج 365

وأفاد سكان محليون لمراسل "الخليج 365"، بأن انفجارين سمعا في صنعاء جراء تجدد القصف الجوي لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ووفق السكان، فإن غارتين نفذههما طيران التحالف العربي واستهدفتا مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في ماكان يعرف بالفرقة الأولى مدرع.

وتصاعدت الادخنة من المكان المستهدف دون أن ترد تفاصيل أخرى.

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