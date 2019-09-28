الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ضحايا وأضرار بنيران حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 28 سبتمبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

ضحايا وأضرار بنيران حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة

كتب

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الموعومة من إيران سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة.

 

 

حيث شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements

 

 

مصادر محلية في التحيتا تحدثت أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة ، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة ، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى.

 

 

مصادر أخرى ذكرت أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعيتها على منازل المواطنين في حي سكني آخر ، وسقطت قذيفة في منزل المواطن يوسف الشامي وأدت إلى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب إفادة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا وأضرار بنيران حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا