شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور جميح يعلق ساخراً على رفض الحوثيين 500 مليون دولار مقدمة من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السياسي المعروف الدكتور محمد جميح على تصريحات الحوثيين بعدم قبولهم 500 مليون دولار مقدمة من السعودية إلى الشعب اليمني . وقال جميح معلقا بسخرية : السعودية تخصص 500 مليون دولار لليمن. الحوثي : لسنا في حاجتها. ثم يسارع إلى سرقتها من أفواه الجياع! يقول : فلتوقف السعودية الحرب! ومن أشعلها-إذن-قبل تدخل التحالف ب 6 أشهر؟! عُد عن الانقلاب،كُف عن السرقة،تقف الحرب،ويشبع الجياع. يختم بقوله : الرياض تقدم 500 مليون دولار , أما طهران فمنحت مليون لغم!

يذكر أن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة كان قد سلم شيكا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مساهمة جديدة من المملكة لدعم العمل الإنساني في اليمن، كما وقع العقد الخاص بهذه المنحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاش بمؤتمر «الوضع الإنساني في اليمن.. الطريق إلى المستقبل» المنعقد في مدينة نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين.